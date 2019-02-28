Küresel Piyasalar Belirsizlikler ve Gerginlik Etkisiyle Düştü

Kaynak: DHA

– Küresel hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki Kore yarımadasında nükleer silahsızlanma konusundaki zirvenin, bir anlaşmaya ulaşılamadan erken bitirilmesi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde belirsizlik ve Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik etkisiyle geriledi.ABD hisse senedi piyasaları, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer'ın ABD, Meksika ve Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kongrede onaylanmaması durumunda bir felakete yol açacağını söylemesi, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ülkenin ekonomik büyüme hızının borçlanma hızı karşısında geride kaldığını açıklaması etkili oldu.Avrupa hisse senedi piyasalarında görülen açılış öncesi düşüşe etki eden diğer etkenler, Almanya'nın ithal ettiği ürünlerin fiyatlarında görülen yüzde 0.2'lik düşüş ve ithal edilen ürün enlasyonunun yıllık bazda Nisan ayından bu yana en düşük düzeyine ilerlemesi ve Birleşik Krallık'ta Şubat ayı için konut fiyatlarında görülen yüzde 0.1'lik düşüş oldu.Asya hisse senedi piyasalarında görülen düşüşte, Japonya sanayi üretiminin Ocak ayında aylık yüzde 3.7 düşmesi ve perkende satışların yüzde 2.3 artması ile Çin NBS üretici satın alma yöneticileri endeksinin Şubat ayında 49.2 puana gerilemesi oldu.ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;Dow Jones yüzde 0.22,Nasdaq yüzde 0.49 veS&P yüzde 0.24 düştü.Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;DAX yüzde 0.68,CAC yüzde 0.36 veFTSE yüzde 0.35 düştü.Euro dolar karşısında yüzde 0.10 kazanımla 1.1382 düzeyine yükseldi.Asya hisse senedi piyasalarında son durum ise;Nikkei yüzde 0.48,Shanghai composite yüzde 0.36,Shenzen Composite yüzde 0.14 veKospi Composite yüzde 0.22 düşerken,Hang Seng yüzde 0.15 veS&P yüzde 0.21 yükseldi. - İstanbul