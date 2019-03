Küresel Piyasalar Brexit Gelişmelerine Odaklandı

Kaynak: AA

Küresel piyasalar, Brexit'e ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylama takip edilecek.İngiltere ve Avrupa Birliği AB ), dün gece Brexit ile ilgili sorunlu maddelerde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa May 'in AB yetkilileri ile gerçekleştirdiği müzakereler dün itibarıyla sonuç verdi ve bugün yapılacak oylama öncesi piyasalarda Brexit'e ilişkin iyimserlik arttı. Dün gece yapılan açıklamada, İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Liddington, ülkesinin, AB ile devam eden müzakerelerde, tartışmalı "tedbir maddesiyle" ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettiğini bildirdi."Tedbir maddesi", İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda 'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor. May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulması üzerinde çalışıyordu.İngiltere parlamentosu, bugün Brexit anlaşmasının yeni halini oylayacak. Başbakan May 'in, oylama öncesi parlamentoyu, yeni uzlaşının detayları konusunda bilgilendirmesi bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker da dün gece May ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Brexit konusunda başka bir müzakere olmayacağını belirterek, "Tercih açık. ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez." dedi.Anlaşma bugün parlamentoda kabul edilmezse yarın anlaşmasız ayrılık seçeneğinin oylanması, bunun da reddedilmesi halinde Brexit'in ertelenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.Brexit'e ilişkin iyimserliğin artması, Venezuela konusunda yaşanan olumsuz gelişmeler ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin kötümserliğin piyasalardaki fiyatlamasını erteledi. Söz konusu gelişmelerle dün özellikle teknoloji hisselerinde etkili olan alışlarla ABD 'de Dow Jones endeksi yüzde 0,79, S&P 500 endeksi yüzde 1,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,02 değer kazandı.Dün Almanya 'da açıklanan sanayi üretimi verisindeki daralmaya karşın DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükselirken, avro/dolar paritesi geçen hafta gördüğü yaklaşık 9 ayın en düşük seviyesinden başlayan toparlanmasını devam ettirerek 1,1250'ye çıktı.ABD ve Avrupa borsalarında etkili olan alış ağırlıklı seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya 'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Çin 'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.Yurt içinde, dün Türkiye ekonomisinin 2018'in 4'üncü çeyreğinde beklentiler dahilinde yüzde 3 daralması sonrası pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybıyla 100.850 puandan tamamlarken, dün yatay seyirle 5,4455'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4350'ye geriledi.Analistler, Venezuela'da elektrik kesintilerinin petrol üretimini etkilemeye başladığına dikkati çekerek, bu gelişme ve Suudi Arabistan 'dan gelen üretim kesintisine devam edileceği yönündeki açıklamaların, dün Brent petrolün varil fiyatının yüzde 1,6 yükselmesine neden olduğunu vurguladı. Bugün Brexit gelişmeleri ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:12.30 İngiltere, ocak ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi15.30 ABD, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi