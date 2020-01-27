KÜRESEL PİYASALAR-Coronavirüs endişeleri küresel piyasaları olumsuz etkiledi

– Çin yönetiminin Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 80'e yükseldiği açıklamalarının salgına yönelik endişeleri artırmasıyla Japonya borsaları günü yüzde 2.0'nin üzerinde düşüşle tamamladı.

Asya

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun coronavirüs salgınının yayılma gücünün arttığı ve enfeksiyonların artacağı uyarıları küresel yatırımcıları endişelendirdi. Çin sağlık yetkililerine göre salgın sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 80'e ulaşırken, Avustralya ve Tayland'da da vakaların görüldüğü açıklandı.

Çin'de ise salgından etkilenen kişi sayısı toplamda 2,744 olurken, şu an karantina altına alınan virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kenti valisi Zhou Xianwang ise söz konusu salgının ortaya çıkışından bu yana beş milyon kişinin kentten ayırıldığını söyledi.

Söz konusu salgın endişeleriyle Japonya'da gün sonunda Nikkei 225 yüzde 2.03 düştü. Çin, Güney Kore ve Avustralya'da ise borsalar tatil nedeniyle kapalıydı.

Coronavirüs endişelerinin Avrupa'da da etkili olmasıyla borsalar güne ekside başlarken, yatırımcılar bunun yanında Brexit sonrası bölgedeki sürece ilişkin açıklamaları izledi.

Birleşik Krallık Brexit Bakanı Stephen Barclay'in gelecek haftalarda Londra'nın müzakere hedeflerini açıklayacağı belirtilirken, İrlanda Başbakanı ise 31 Ocak sonrasındaki görüşmelerde Avrupa Birliği'nin daha avantajlı olacağını öne sürdü. Varadkar, hangi tarafın daha avantajlı olduğuna ilişkin kendisine sorulan bir soruya Avrupa Birliği'nin "daha güçlü bir ekibi" olduğunu söyleyerek, "Bizim 450 milyon kişilik nüfus ve piyasamız var, Birleşik Krallık'ta ise bu rakam yalnızca 60 milyon kişi," yanıtını verdi.

Avrupa piyasalarında açılışta;

DAX yüzde 1.48,

FTSE yüzde 1.41,

CAC yüzde 1.65 düştü.

Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.22 düşüşle 109.0500 yene gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.06 artışla 1.30844 dolara yükseldi.

- İstanbul