KÜRESEL PİYASALAR-Coronavirüs endişeleriyle Wall Street ekside açıldı

– ABD borsaları, Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgının yayılmasıyla oluşan endişelere paralel olarak güne düşüşle başladı.

Çin sağlık yetkilileri salgının ülke genelinde 2,800'ün üzerinde kişide görüldüğünü açıklarken, en az 81 kişi ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunun yanında Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi'nin söz konusu salgını engellemek için bir aşı üzerinde çalıştığı açıklandı.

Salgının yayılma gücünün arttığına yönelik açıklamaların ardından Asya ve Avrupa piyasalarında görülen düşüşe paralel olarak, ABD devlet tahvillerinin getirileri de düştü. İki yıllık ABD devlet tahvili 4.9 baz puan düşüşle yüzde 1.437'ye, 10 yıllık ABD devlet tahvili 6.2 baz puan düşüşle yüzde 1.617'ye, 30 yıllık ABD devlet tahvili de 5.9 baz puan düşüşle yüzde 2.069'a geriledi.

Wall Street'te açılışta;

Dow Jones yüzde 1.81,

Nasdaq yüzde 2.34,

S&P 500 yüzde 1.78 düştü.

Coronavirüs salgınına yönelik endişelerin yanında yatırımcılar 31 Ocak termin tarihine günler kala Brexit gelişmelerini izledi. Avrupa Birliği Baş Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Londra'yla görüşülen ticaret anlaşmasına yönelik riskler konusunda uyardı. Barnier, "Eğer bir anlaşmaya varamazsak işler her zamanki gibi devam etmeyecek. Bu noktada, özellikle ticarette uçurumun kenarında kalma ihtimalini de gözden geçirmeliyiz" dedi.

Bunun yanında Almanya merkezli İfo Ekonomik Araştırmalar Merkezi, ülkede iş ortamı göstergesinin Aralık ayındaki 96.3 düzeyinden Ocak'ta 95.9'a gerilediğini açıkladı.

Kapanışa doğru Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 2.67,

FTSE yüzde 2.34,

CAC yüzde 2.72 düştü.

- İstanbul