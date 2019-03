Küresel Piyasalar Ekonomiye İlişkin Endişelerle Negatif Seyrediyor

Kaynak: AA

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından artan büyüme endişeleri ile negatif seyretti.Cuma günü ABD , Avro Bölgesi ve Japonya 'da açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında kalması, küresel risk iştahının azalmasına ve pay piyasalarında satışların etkisini artırmasına neden oldu.ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 52,5 ile beklentilerin altına gerilemesi sonrası New York borsasında sert satışlar görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,77, S&P 500 endeksi yüzde 1,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,50 değer kaybetti. Dolar endeksi ise yüzde 0,31 artışla haftayı 96,7 seviyesinden tamamladı. Avrupa tarafında, Brexit süreci kördüğüm haline gelirken, beklentilerin altında kalan imalat verileri de borsalardaki düşüşü hızlandırdı. Almanya 'da DAX endeksi yüzde 1,61, İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,01 ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti. Avrupa Birliği 'nin (AB), Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda onaylanması halinde Brexit'in 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar ertelenmesi kararı sonrası bu hafta İngiltere'den gelecek açıklamalar yatırımcıların odağında yer alacak. Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May 'in başkanlık edeceği bugünkü kabine toplantısının takip edileceğini belirtiyor.Geçen haftanın son işlem gününde etkili olan satış ağırlıklı seyir, Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındı. Japonya'da açıklanan sanayi aktivite endeksindeki gerileme ve küresel risk iştahındaki azalışın etkisiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1, Çin 'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.Yurt içinde, dünya borsalarındaki sert düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle cuma günü yüzde 3,45 değer kaybeden BIST 100 endeksi haftayı 99.835 puandan tamamladı. Cuma günü 5,6582'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6350 seviyesinde işlem görüyor.Bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğine değinen analistler, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade etti.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.500 puanın önemli destek konumunda olduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 97.200 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydederek, dolar/TL'de ise 5,75 ve 5,87 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini bildirdi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye , mart ayı reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı12.00 Almanya, mart ayı Ifo endeksleri15.30 ABD, şubat ayı Chicago Fed Ulusla Aktivite Endeksi17.30 ABD, mart ayı Dallas Fed imalat endeksi