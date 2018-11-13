Küresel Piyasalar Eşliğinde Geriledi

Avrupa bölgesine yönelik negatif gelişmeler EURUSD paritesindeki düşüşü hızlandırırken; Türkiye'nin ağırlıklı ihracat gelirlerinin Euro cinsinden, maliyet kalemlerinin ise USD cinsinden olmasıyla gelir kaybı oluşabileceği beklentisi piyasada negatif fiyatlanıyor. 3. Çeyrek bilanço açıklamalarının bitmesiyle endekste realizasyon isteği hakim olurken özellikle Avrupa bölgesine ihracat yapan Arçelik, Tofaş gibi şirketlerde ve bu firmalara ara malı sağlayan şirketlerde sert düşüşler dikkat çekti. Yüksek faiz-düşük büyüme ortamında ihracat pazarında görülen daralmanın önümüzdeki süreçte şirket karlılıklarında gerilemelere sebep olacağı beklentisi ve küresel "Hisse Sat, Tahvil Al" yaklaşımının etkisini sürdürmesi halinde 90.000 seviyesinin altında satışlarda derinleşme gözlenebilir. Sabah itibariyle Asya piyasaları karışık, Amerikan vadelileri ise pozitif seyir izlemekte.

USDTRY… Doların baskısına rağmen TL pozitif ayrışıyor... Doların küresel piyasalarda güç kazanmasıyla 5.52 seviyesini deneyen USDTRY kuru günün devamında kazançlarını geri verdi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde kırılganlık sürerken Türkiye- ABD ilişkilerindeki iyileşme eşliğinde TL varlıklardaki pozitif ayrışmanın devam ettiği söylenebilir. Dün açıklanan Türkiye Eylül ayı cari denge verisinin 2. Kez fazla vermesinin ardından Ekim ayına ilişkin beklentiler de fazla oluşması yönünde görünürken verinin TL'yi kısmen olumluı etkilediği söylenebilir.

EURTRY… Paritedeki baskıyla geriledi... EURUSD paritesinde görülen sert değer kayıpları ve TL'deki kısmi değer kazancı eşliğinde EURTRY paritesinde gerileme dikkat çekti.

EURUSD…Parite yükselen doların baskısı altında... Avrupa bölgesinde büyüme beklentilerinde görülen düşüş, şahin FED ile güçlenen dolar ve Avrupa'da devam eden politik riskler paritede satış baskısını arttırarak son 1 yılın en düşük seviyelerinin görülmesine yol açtı. Paritede dönem dönem tepki yükselişleri olabilse de küresel konjonktür itibariyle uzun vadede aşağı yönlü hareketlerin etkili olması beklenebilir.

XAUUSD…Altında satışlar etkili oldu… Yükselen dolar altına olan talebi azaltırken yüksek faiz ortamında altın fiyatlarındaki baskının devamı görülebilir. 1210 USD seviyesinin altında kalındığı sürece 1190 seviyesine kadar satış eğiliminin ağırlıklı olması beklenebilir.

GLDGR… Ons altınla birlikte düştü… Yatay kur ve düşen ons altın fiyatlarıyla birlikte gram altında değer kaybı görüldü.

BRENT… Suudi Arabistan hamlesiyle Brent'te tepki yükselişleri hakim oldu… Suudi Arabistan Petrol Bakanı tarafından yapılan petrol üreticilerinin üretimi günde 1 milyon varil azaltması gerektiği açıklamasıyla Brent'te tepki yükselişleri etkili olurken küresel büyümeye yönelik endişelerin hakim olduğu ortamda kalıcı yükselişlerden söz etmek pek mümkün görünmüyor.

S&P 500… Endekste satış dalgası devam etti… Global büyümede aşağı yönlü risklerin masada olduğu ortamda şahin FED ile birlikte yüksek faiz ortamı hisse piyasasından çıkışları hızlandırırken risk iştahını azaltabilecek gelişmeler satışlarda derinleşmelere neden olabilir.