KÜRESEL PİYASALAR-İran kriziyle Wall Street ekside acıldı

İran 'ın Irak 'taki ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası Wall Street'te borsalar Çarşamba günü düşüşle açıldı.

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İran'ın Irak'ta düzenlediği iki misilleme saldırı sonrası can kaybı olmadığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

Bölgedeki İran hamlesinin yanında Ukrayna havayollarına ait Boeing 737 uçağı Tahran yakınlarında düştü ve kaza sonrası 176 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Veri gündeminde ise ADP istihdamın Aralık ayında 202 bin kişiye yükseldiğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından ABD'de erken işlemlerde;

Dow Jones yüzde 0.10 düşerken,

S&P 500 ve Nasdaq değişmedi.

İran saldırısı sonrası erken işlemlerde düşüş görülen Avrupa piyasaları gün sonuna doğru hafif toparlandı.

Politik gelişmeler kapsamında yatırımcılar, gün içinde Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmesini izleyecek.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden resmi olarak ayrılmasına haftalar kala, Johnson'ın von der Leyen ile Aralık 2020'de sona erecek olan Brexit geçiş sürecine ilişkin görüşmesi bekleniyor.

Veri gündeminde de Almanya fabrika siparişleri zayıf dış talep sebebiyle Kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.5 düştü.

Bunun yanında Almanya merkezli Ifo ve KOF ile İtalya merkezli Istat araştırma merkezleri, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin gelecek dönemde toparlanacağını öngördü.

Yayınlanan raporda, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 büyüdükten sonra, dördüncü çeyrekte yüzde 0.3 yükseleceği öngörüldü.

Gelişmelerin ardından kapanışa doğru Avrupa piyasalarında;

DAX yüzde 0.38 yükselirken,

FTSE yüzde 0.29,

CAC yüzde 0.05 düştü.

Dövizlerde de dolar karşısında euro yüzde 0.17 düşüşle 1.11248 dolara gerilerken, sterlin ise değişmeyerek 1.31256 dolardan işlem gördü.

- İstanbul