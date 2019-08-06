Küresel piyasalar "kur savaşı" endişeleriyle negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ticaret savaşında yeni cephenin kurlar üzerinden açılması ile negatif seyrediyor.

Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası ABD Hazine Bakanlığı Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığının Pekin yönetimini, "döviz manipülatörlüğü" yapmakla suçlaması piyasalarda ticaret savaşında yeni cephenin kur üzerinden açılması olarak yorumlanırken, buna bağlı olarak pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Analistler, ABD'nin Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmesinin, yeni gümrük vergileri ve yaptırımlar gelebileceği endişelerini artırdığını belirterek, Çin'den beklenen misilleme adımlarının da bugün itibarıyla başladığına dikkati çekti.

Çin Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Bu gelişmelerle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelmeye devam ettiğini kaydeden analistler, gelişmiş ülke tahvil faizlerinin tarihi düşük seviyelere gerilediğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentilerden düşük gelmesi ve kur savaşı tedirginlikleriyle satış baskısı altında kalan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 2,90, S&P 500 endeksi yüzde 2,98 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,47 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya 10 yıllık tahvil faizleri yüzde eksi 0,51 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki gerilemenin de etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,19 düşüş kaydetti.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 16,65'e yükselmesine karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezerv artırıcı adımları ile döviz kurları sakin bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,01 azalışla 98.673 puandan tamamlarken, dün 5,5715'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5560 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle

14.30 Türkiye, temmuz ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı

Kaynak: AA