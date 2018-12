Küresel Piyasalar, Merkez Bankalarına Odaklandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:18



Küresel piyasalarda geçen hafta negatif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta ABD İngiltere ve Japonya merkez bankalarının kararları takip edilecek.Dünya borsaları, son açıklanan verilerin ardından küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artması ve Brexit belirsizliğinin devam etmesiyle geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izledi. ABD pay piyasalarında cuma günkü sert düşüş nedeniyle oluşan negatif havanın, yeni haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında sınırlı da olsa pozitife döndüğü görülüyor.Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler nedeniyle makroekonomik verilerin piyasalara etkisinin arttığını belirterek, bu hafta ABD Merkez Bankası Fed ), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantıları ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.ABD'de cuma günü açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 2,02, S&P 500 endeksi yüzde 1,91 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti. Fed'in çarşamba günü faizleri 25 baz puan artırması beklenirken, karar metni ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, "güvercin" tonda açıklamaların piyasaları pozitif yönde destekleyebileceğini kaydetti. Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya endişelerinin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiği görülüyor. Cuma günü beklentilerin altında kalan PMI verileri sonrası Almanya 'da DAX endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Bugün İngiltere'de Başbakan Theresa May 'in parlamentoyu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ndeki temasları konusunda bilgilendirmesi bekleniyor. Gündemin odağındaki yerini koruyan Brexit'e ilişkin gelişmelerin yanı sıra çarşamba günü İtalya bütçesinin görüşüleceği Avrupa Komisyonu toplantısı ve BoE'nin perşembe günkü faiz kararı takip edilecek.Bugün Asya piyasalarında petrol ve altın fiyatları sakin bir seyir izlerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin 'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ile geçen hafta genelinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,38 değer kaybederek 90.529 puandan kapanış yaptı. Son 2 haftadır 5,30-5,40 bandında dalgalı seyreden dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3790 seviyesinde işlem görüyor.Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret ve enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1,7 azalacağı tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de aylık bazda yüzde 2,7 gerilemişti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye , ekim ayı sanayi üretimi13.00 Avro Bölgesi ekim ayı dış ticaret dengesi13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi16.30 ABD, New York Fed imalat endeksi