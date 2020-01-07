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KÜRESEL PİYASALAR-Orta Doğu'nun sakinleşmesiyle Avrupa borsaları güne artıda başladı

ABD ve İran gerilimlerinin hafiflemesiyle Wall Street'in Pazartesi gününü artıda tamamlamasına paralel olarak Avrupa piyasaları Salı gününe kazançlarla başladı, Asya piyasalarında da kapanışa doğru yukarı yönlü bir seyir izlendi.

07.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:33 KÜRESEL PİYASALAR-Orta Doğu'nun sakinleşmesiyle Avrupa borsaları güne artıda başladı
– ABD ve gerilimlerinin hafiflemesiyle Wall Street'in Pazartesi gününü artıda tamamlamasına paralel olarak piyasaları Salı gününe kazançlarla başladı, Asya piyasalarında da kapanışa doğru yukarı yönlü bir seyir izlendi.

ABD'nin İran'ın önde gelen komutanlarından General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası, Tahran'ın intikamını alacağı tehditleri yatırımcıları endişelendirmişti. Bunun yanında ABD de İran'ın karşılık vermesi durumunda daha sert önlemler alacağını duyurmuştu. Taraflardan henüz yeni bir hamle yapılmazken, bunun yanında İran yetkilileri ABD'ye yönelik 13 misilleme saldırı senaryosunun gözden geçirildiğini duyurdu.

Orta Doğu'daki görünümün sakinleşmesiyle Pazartesi günü Wall Street'te Dow Jones yüzde 0.24, S&P 500 yüzde 0.35 ve Nasdaq yüzde 0.77 yükselmişti.

Avrupa

ABD borsalarına paralel olarak Avrupa'da da piyasalar Salı gününe artıda başladı. Gün içinde, küresel gelişmelerin yanında yatırımcılar İsveç, İtalya ve Euro Bölgesi'nden gelecek olan Aralık ayı enflasyon verisi ve Avrupa Kasım ayı perakende satışlarını izleyecek.

Avrupa'da erken işlemlerde;

DAX yüzde 0.51,

FTSE yüzde 0.11,

CAC yüzde 0.33 yükseldi.

Asya

ABD-İran çatışmasının hafiflemesine paralel olarak Asya'da da kapanışta iyimser bir görünüm izlenirken, bunun yanında petrol piyasalarında da düşüş görüldü. Gerilimlerin hafiflemesiyle Brent ham petrolü yüzde 0.74düşüşle 68.40 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.65 düşüşle 62.86 dolara geriledi.

Avrupa ve ABD piyasalarına paralel olarak Asya'da gün sonu işlemlerinde;

Nikkei yüzde 1.6,

Hang Seng yüzde 0.39,

Shanghai Composite yüzde 0.45,

Shenzhen Composite yüzde 1.19,

Kospi yüzde 1.05,

S&P/ASX yüzde 1.35 yükseldi.

Dövizlerde de dolar karşısında sterlin yüzde 0.19 düşüşle 1.31429 sterlinden, euro da yüzde 0.15 düşüşle 1.11768 eurodan işlem gördü. Asya'da da dolar yen karşısında yüzde 0.06 değer kaybederek 108.3745 yene geriledi.

 


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Avrupa, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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