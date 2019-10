Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD'de açıklanmaya başlayan şirket bilançoları takip edilecek.Uluslararası Para Fonu (IMF), dün, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etse de ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve merkez bankalarının genişlemeci tutumlarını sürdüreceği beklentileri küresel piyasaların pozitif seyretmesini sağladı.IMF, dün yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.Raporda, "Küresel ekonomi, senkronize yavaşlama ile karşı karşıya bulunuyor. Küresel büyüme tahmini bu nedenle yeniden aşağı yönlü revize edildi." denildi.ABD'de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket bilançoları ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün IMF'nin, ABD için büyüme tahminini 2019'da yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e düşürmesine karşın 2020 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltmesi dikkati çekti. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği gündemin odağındaki yerini korurken, büyüme tahminlerindeki düşüşe karşın dün İngiltere hariç pay piyasalarında yükselişler görüldü. IMF, Avro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1,3'ten 1,2'ye, 2020 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e düşürdü. Dün Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından açıklanan cari durum ve beklentiler endeksinin önceki aya göre düşüş eğilimini sürdürmesine karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 geriledi.IMF'nin Çin'e ilişkin 2020 büyüme tahminini yüzde 5,8'e düşürmesi sonrası bugün Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kaybetti. Japonya'da ise 2020 büyüme tahmininin yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseltilmesinin ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti.Yurt içinde, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağında bulunuyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye 'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberler takip edilecek.Analistler, dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açılmasının, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini gösterdiğini kaydetti. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Bankası, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle" suçlandı.Borsa İstanbul tarafından bu sabah yapılan duyuruya göre de banka hisselerinde "açığa satış" yasaklandı. BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yapılamayacak.Piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk fiyatlamaların öne çıktığı dönemlerde dünyanın hemen her piyasasında bu tür önlemlerin alındığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul yönetiminin de piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif bir şekilde adım attığını söyledi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,90-5,93 bandının takip edildiğini bildirdi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, eylül ayı konut satışları11.30 İngiltere, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı TÜFE14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar