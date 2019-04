Küresel Piyasalar Ticaret Müzakerelerine Odaklandı

Kaynak: AA

Küresel piyasalarda ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri takip edilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ( TCMB ) enflasyon değerlendirmesi gündemin odağında yer alıyor.ABD ile Çinli yetkililer arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump 'ın görüşmelerde gelinen noktadan memnun olduğu yönündeki haberler piyasaları pozitif etkiliyor.Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de yarın açıklanacak mart ayı istihdam raporu öncesi dün açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması sonrası New York borsasında yükselişler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Avrupa tarafında, İngiltere parlamentosunun anlaşmasız Brexit seçeneğini reddetmesi pay piyasalarını ve sterlini destekliyor. Dün sterlin/dolar paritesi yüzde 0,25 artışla 1,3164'e çıkarken, Almanya 'da DAX endeksi yüzde 1,70, İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,37 ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.Analistler, dün Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de beklentileri aşarak pay piyasalarını desteklediğini ifade etti. Anlaşmasız Brexit seçeneğinin ortadan kalkmasının Başbakan Theresa May 'in parti içindeki muhaliflere karşı elini güçlendirebileceğini belirten analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini bildirdi. İngiltere'nin, 10 Nisan 'da Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde, AB'den son bir uzatma talep etme imkanı bulunuyor.Bugün ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Japonya 'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.Yurt içinde, dün beklentilerin üzerinde gelen mart ayı enflasyon verisine karşın yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 artışla 94.441 puandan tamamladı. Dün 5,6267'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6410 seviyesinde işlem görüyor.Analistler, ABD'li yetkililerin S-400 konusundaki açıklamaları nedeniyle ABD ile Türkiye arasındaki gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirterek, konuyla ilgili taraflardan gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.Bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları verisinin yatırımcıların gündeminde olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, TCMB'nin mart ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları