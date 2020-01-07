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KÜRESEL PİYASALAR-Yeni veriler öncesi Wall Street güne yatay başladı

Wall Street'te borsalar, yatırımcıların İran krizini takip ettiği Salı gününe hafif artışla başladı.

07.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:13 KÜRESEL PİYASALAR-Yeni veriler öncesi Wall Street güne yatay başladı

Wall Street'te borsalar, yatırımcıların krizini takip ettiği Salı gününe hafif artışla başladı.

ABD

ABD-İran gerilimlerinin yanında yatırımcılar ayrıca yeni verileri izleyecek. ABD Nüfus Sayım Bürosu, dış ticaret açığının Kasım'da 43.1 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Bunun yanında ABD'li araba üreticisi Tesla da, Çin'de düzenlenen bir etkinlikte, Şangay fabrikasında Model Y araçları üretimine başlamayı hedeflediğini açıkladı.

Ağırlıklı olarak Orta Doğu krizinin takip edildiği ABD borsalarında açılışta;

Dow Jones yüzde 0.22,

S&P 500 yüzde 0.14 düşerken,

Nasdaq yüzde 0.10 yükseldi.

Avrupa'da da jeopolitik endişelerin hafiflemesiyle borsalarda görülen rahatlama kapanışa doğru devam etti. Veri gündeminde de Euro Bölgesi enflasyonu Kasım ayındaki yüzde 1.0 düzeyinden Aralık'ta beklentilere paralel olarak yüzde 1.3'e yükseldi. Enflasyondaki düşük görünüme rağmen enflasyonun 2020 başında yeniden düşebileceği bekleniyor.

Avrupa'da gün sonu işlemlerinde;

DAX yüzde 0.65,

CAC yüzde 0.07 yükselirken,

FTSE yüzde 0.06 düştü.

Dövizlerde de dolar karşısında euro yüzde 0.32 düşüşle 1.11579 dolara, sterlin de 0.28 düşüşle 1.31309 dolara geriledi.



Wall Street, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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