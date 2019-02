Küresel Piyasalar Yön Arayışında

Kaynak: AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü sunumunda yeni bir sinyal vermemesinin ardından, politik gündemin yoğun olmasının etkisiyle karışık bir seyir izliyor.Fed Başkanı Powell, dün ABD Senatosunda yaptığı sunumda, gelecek dönem para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermezken, faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini yineledi.Powell'dan yeni bir politika sinyali gelmemesinin ardından, yatırımcılar hareketlenen politik gündeme odaklandı. Brexit konusundaki gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşması ve ABD Temsilciler Meclisi tarafından "ulusal acil durumun" iptal edilmesi gündemin önemli başlıklarıydı.ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin bugün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de (TSİ) 14.30'da başlaması ancak asıl zirve görüşmelerinin perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Trump, son açıklamalarında Kim ile çok başarılı bir zirveye imza atacaklarına inandığını, bununla beraber Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması konusunda acele etmeyeceklerini dile getirmişti.ABD'de dün Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptal edilmesini öngören tasarıyı onayladı. Tasarının, birkaç hafta içinde Senatoda oylanacağı bildirildi.Brexit konusunda ise belirsizlik halen devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi durumunda milletvekillerine "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit'in ertelenmesi" seçeneklerini oylama imkanı verileceğini açıkladı. Brexit müzakereleri konusunda parlamentoyu bilgilendiren May, AB ile devam eden görüşmelerle revize edilecek anlaşmayı 12 Mart'ta parlamentoya sunacağını, anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamentoya sunulacağını bildirdi. Anlaşma ya da erteleme olmazsa İngiltere AB'den 29 Mart'ta anlaşmasız olarak ayrılacak. Analistler, finans piyasaları için en kötü seçeneğin anlaşmasız ayrılık olacağının altını çiziyor.ABD'de dün pay piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izlenirken, Avrupa tarafında İngiltere hariç alışlar etkiliydi. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. İngiltere'nin yüzde 0,45 gerilediği Avrupa tarafında ise Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükseldi.Bugün pozitif seyreden Asya piyasalarında kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi.Yurt içinde, yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 artarak günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın hemen üzerinde tamamladı. Dün 5,3021'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,3040 seviyesinde işlem görüyor.Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını, bu seviyede gelebilecek kar satışlarının gücünün endeksin yönü üzerinde de belirleyici olacağını kaydetti. Endeksin 105.500 seviyesini aşması durumunda 106.700 direncinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 103.400'ün destek konumunda olduğunu söyledi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları18.00 ABD, aralık ayı fabrika siparişleri