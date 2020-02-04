Haberler » Ekonomi » Küresel piyasalarda coronavirüs etkisi azaldı petrol yükseldi - Ekonomi

Küresel piyasalarda coronavirüs etkisi azaldı petrol yükseldi

Küresel piyasalarda coronavirüsün etkisi açalmaya başlayınca, hampetrol fiyatlarının yönü yeniden yukarıya döndü.

04.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:09Küresel piyasalarda coronavirüs etkisi azaldı petrol yükseldi

Küresel piyasalarda coronavirüsün etkisi açalmaya başlayınca, hampetrol fiyatlarının yönü yeniden yukarıya döndü. Küresel piyasaların yükselmesine bağlı olarak hampetrol fiyatları da yüzde 1.0'den çok değer kazandı.

Açıklanan şirket bilançolarında yüksek gelir ve kar verilerinin etkisiyle, küresel hisse senedi piyasaları yeni güne yükselişlerle başladı.

Avrupa piyasaları, coronavirüs endişelerine karşın yükselişle açıldı. Londra Borsası endeksi FTSE yüzde 1.59,  Almanya Birleşik Borsa Endeksi DAX yüzde 0.97, Fransız borsa endeksi CAC'da yüzde 0.98 yükseldi. Açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 1.15, Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri de sırasıyla yüzde 1.0 ve yüzde 1.06 yükseldi.

Bu gelişmelerle birlikte, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.47 ibi yüksek oranda artışla yeniden 55 dolar sınırını aşarak 55.26 dolara yükselirtken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.18'lik sıçramayla 51.19 dolara yükseldi.



Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:29:32