Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Küresel piyasalarda Fed'in rüzgarı devam ediyor - Ekonomi

Küresel piyasalarda Fed'in rüzgarı devam ediyor

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.

25.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:08
Küresel piyasalarda Fed'in rüzgarı devam ediyor
Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) "sınırsız" rüzgarı ile tarihi yükselişler kaydetti.
Fed'in önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsalar dün tarihi yükselişlerinden birini kaydederken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti.
Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 9,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 değer kazandı, Dow Jones endeksi de yüzde 11,37 ile 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.
Altının onsu yaklaşık yüzde 5 artışla 1.627 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise 27-29 dolar bandında dengelendi.
Bu gelişmelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve ekonomiye etkileri konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD'de salgın nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artışlar oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.
Avrupa'da da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler ve hükümetlerin aldığı sert tedbirler devam etse de özellikle İtalya'da yeni vaka sayısının yavaşlaması ve Fed'in rüzgarı ile borsada sigorta sektörü hisseleri öncülüğünde hızlı yükselişler görüldü.
Küresel risk iştahına bağlı yükselişin, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tarihinin en kötü seviyesine işaret etmesine karşın gelmesi dikkati çekti. Açıklanan verilere göre, hem imalat hem de hizmet sektörlerini içeren bileşik PMI, Avro Bölgesi'nde martta 51,6'dan 31,4'e geriledi.
Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 8,93, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 10,98 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 9,05 değer kazandı.
Bugün Asya borsalarının hızlı yükseliş eğilimini ikinci güne taşıması küresel risk iştahındaki artışı tescilledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,1 artış kaydetti.
Yurt içinde, dün yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamlarken, yüzde 2'den fazla değer kaybeden dolar/TL ise 6,4203'ten kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,4550 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması içine ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini ifade etti.
Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.
Analistler, dolar/TL'de ise 6,42'nin destek konumuna geldiğini belirtti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı
12.00 Almanya, mart ayı Ifo beklenti endeksi
12.30 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi
15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Almanya, Fed, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu Ekonomi
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu
21.00’den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık Ekonomi
21.00'den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Ekonomi
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi Ekonomi
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Ekonomi
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Hükümetin asgari ücret desteğinin miktarı belli oldu Ekonomi
Hükümetin asgari ücret desteğinin miktarı belli oldu
Türkiye’nin İran’a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı Ekonomi
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:43: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde... - Ekonomi 09:42: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Ekonomi 09:42: BETAM'dan bilim insanlarına "Birlikte hızlı tanı kiti üretelim" çağrısı - Ekonomi 09:41: Ticaret Bakanı Pekcan: "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük... - Ekonomi 09:40: Esnaf ve sanatkarın Halkbank kredileri üç ay ertelendi - Ekonomi 09:25: Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak - Ekonomi 09:05: En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi - Ekonomi 08:08: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı - Ekonomi 08:05: Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler 04:54: Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek - Ekonomi 00:56: Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı - Ekonomi 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler