Küresel Piyasalarda Risk İştahı Artışta…

Geçtiğimiz hafta karışık bir görünüm sergileyen endekste küresel risk iştahına yönelik haber akışı takip ediliyor. Bugün yurt içi ve küresel piyasalar ekonomik veri akışı açısından sakin bir gün geçirecek. Türkiye'de "Kapasite Kullanım Oranı" ve "Reel Kesim Güven Endeksi" verileri takip edilecek. Asya piyasaları açılışta ABD-Çin ticaret savaşına yönelik olumlu haberlerin etkisinde moral bulurken, yeni işlem gününde Washington ve Pekin hattından gelecek haberlerin fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi sürecek.

USDTRY...Dar Bir Bant İçerisinde Dalgalanıyor… ABD-Çin arasındaki görüşmelere yönelik beklentilerin zayıflaması ve taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar küresel ölçekte risk iştahında kayıplara neden oldu. Gelişen piyasa ülkeleri para birimleri gerilerken, dolar global bazda değer kazandı.

EURTRY...Yatay Bir Seyir İzledi… Haftanın son işlem gününde gelişen piyasa ülkeleri para birimleri majör para birimleri karşısında değer kaybetti. Euro TL kuru yeni haftanın ilk saatlerinde 6.30 seviyesinin altında işlem görmekte.

EURUSD… Parite Veri Akışına Bağlı Olarak Yön Arayışında… Haftanın son işlem günü Avrupa ve ABD'de veri akışı açısından oldukça yoğun geçti. Sabahın ilk saatlerinde Almanya 3. çeyrek GSYİH verisi açıklandı ve Euro bölgesinin lokomotifi Alman ekonomisi öncü verilere ters düşmeyerek %1 büyüdü. Almanya ve Euro bölgesi imalat PMI verileri beklentilerin üzerinde gelse de kritik eşik olan 50'nin üzerine çıkılamaması Euro bölgesindeki zayıf ekonomiyi gözler önüne seriyor. İmalat sektöründeki keskin düşüşün hizmetlere de sıçramasıyla Euro bölgesi ekonomisi durmanın eşiğine geldi. Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde'ın ilk konuşması vereceği mesajlar ve gelecek vizyonu açısından piyasalar açısından oldukça önemliydi. Yeni dönem para politikasına yönelik mesajlar veren Lagarde, belirsizliklerin ve bölgesel risklerin azalması için izledikleri stratejinin gözden geçirileceğini, maliye politikasının ise anahtar bileşenlerden biri olduğunu ifade etti.

XAUUSD… Yeni Haftada Küresel Piyasalarda Risk İştahı Yükseldi… Çin Devlet Başkanı Xi ticaret savaşı olmaması için aktif bir şekilde çalıştıklarını, ticaret anlaşmasının ilk fazını imzalamaları için eşitliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump ise Xi'nin sözlerine yanıt olarak, eşit bir anlaşmanın olmayacağını, Çin'in önünde değerlendirmesi gereken çok iyi bir şans olduğunu vurgulaması geçtiğimiz hafta ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının derinleştirirken altına olan güvenli liman talebi arttı. Piyasalar yeni haftaya ABD-Çin ticaret savaşına yönelik olumlu gelişmelerle başladı. Çin hükümeti fikri ve sınai mülkiyet haklarına ihlallerin cezasını yükseltmeyi planladığını açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien sene sonuna kadar Çin ile 1.faz ticaret anlaşmasının imzalanmasının olası olduğunu söylemesi ile risk iştahı yükseldi, ons altının fiyatı 1460$ seviyesinin altına geriledi.

GLDGR… 268 TL Seviyelerine Geriledi… Gram altın fiyatları ons altın ve TL'deki hareketin ekseninde fiyatlanmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatındaki düşüş ve TL'deki yatay seyirle birlikte 268 TL seviyelerine geriledi.

BRENT... ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 5 Hafta Üst Üste Azaldı… Aralık ayında Viyana'da gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesinde üye ülkelerin arz kısıntılarına devam edeceğine yönelik beklentiler brent petrolün varil fiyatının yükselmesine neden oluyor. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de sondaj kuyusu sayısı bu hafta 3 adet azaldı. ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelen olumlu haberler de fiyatlara yukarı yönlü destek sağlıyor. Brent petrol 63 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500...Karışık Bir Görünüm Sergiledi… ABD hisse senedi piyasası haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeler takip edilirken, günü sınırlı bir yükselişle 3,107 puandan tamamladı.