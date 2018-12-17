Küresel Piyasalardaki Satışlar İle Birlikte Geriledi

BIST 100… Geçen haftanın son işlem gününde beklentilerin altında kalan Çin verileri sonrası küresel büyümeye yönelik tedirginliklerin tekrar gündeme gelmesiyle hisse piyasalarında satışlar devam ederken endeks de %0.94 düşerek günü 90,529 seviyesinden kapattı.

Yurt içinde Suriye'ye sınır ötesi operasyon gündemi endeksteki satışların derinleşmesini sağlarken küresel resesyon fiyatlamasının devam etmesi ile birlikte 90,000 psikolojik destek seviyesi önemini koruyor. Cuma günü Çin'den gelen karamsar veriler sonrası özellikle demir çelik sektöründe satışlar hızlanırken, sınır ötesi operasyon gündemiyle jeopolitik riskin artması havacılık şirketlerini baskı altında tuttu. Sabah itibariyle Asya piyasaları karışık, Amerikan vadelileri ise hafif pozitif seyir izlemekte.

USDTRY… Kurda yükseliş isteği görülüyor... 19 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısı öncesinde dolar bütün para birimleri karşısında değer kazanırken özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf seyrin devam ettiği görüldü. TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmemesiyle birlikte 5.30 seviyesine kadar geri çekilen kur, kazançlarını uzun süre koruyamadı ve 5.42 seviyesine kadar yükseliş kaydetti.

EURTRY… Yükselen kur düşen parite ile hafif pozitif... Kurda görülen yükselişler ile paritedeki değer kaybı eşliğinde EURTRY'de hafif değer kazancı görüldü.

EURUSD… Draghi konuşmasıyla düşüşe geçti... FOMC toplantısı öncesi dolarda genel değer kazancı izlenirken paritede satış baskısı artıyor. Avrupa bölgesine ilişkin risklerin masada olduğu ortamda; ECB Başkanı Mario Draghi'nin 2019 yılına dair faiz arttırım gündeminin konuşulmadığını iletmesi ve FED Aralık ayı toplantısında, küresel risklere ve Başkan Trump'ın karşı olduğu bilinmesine rağmen, faiz artışı beklenmesi ABD ve Avrupa arasındaki reel faiz farkının genişleyeceği beklentileriyle pariteyi aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

XAUUSD… Dolardaki değer kazancıyla altın fiyatları geriledi… FED Aralık ayı toplantısı öncesi faiz arttırımı bekleyen piyasalarda dolar talebi artarken genel emtia fiyatlarındaki düşüş eşliğinde altında satışlı seyrin etkili olduğu söylenebilir.

GLDGR… Yükselen kur ile birlikte hafif primli seyrediyor… Ons altında görülen değer kaybına rağmen kurdaki yükselişin dalga boyunun daha yüksek olması gram altında hafif değer kazancını beraberinde getirdi.

BRENT… Küresel risk iştahında görülen bozulmayla birlikte hafif negatif… 85 USD seviyesinden 55 USD seviyesine kadar hızlı düşüşün görüldüğü petrol fiyatlarında risk iştahındaki görünüme göre dalgalanmalar görülse de uzun vadede küresel talebe ilişkin riskler ön plana çıktığı için yükselişlerin geçici algılanması beklenebilir.

S&P 500… Küresel büyümeye yönelik endişelerle negatif seyretti… Haftanın son işlem gününde zayıf gelen Çin verileri küresel piyasalarda moralleri bozarken büyümeye yönelik endişeler endekste satıcılı seyri destekledi.