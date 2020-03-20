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Küresel salgına karşı hayvan besleme noktaları dezenfekte edildi

Corona Virüs nedeniyle dünyada başlayan sağlık tehdidi, insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi.

20.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:20
Küresel salgına karşı hayvan besleme noktaları dezenfekte edildi

Bölgesel bir hastalık olmaktan çıkarak küresel bir tehdit haline dönüşen salgına yönelik tedbirler artırılırken Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak şehirde 20'si büyük alanlarda, 120'si parklarda olmak üzere 140 bölgede bulunan beslenme noktasında sivil toplum kuruluşları ve hayvansever dernekleri ile birlikte hareket ederek hem dezenfekte ve ilaçlama hem de yem dağıtma çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.

ÖZSÖYLER: GAZİANTEP, HAYVAN DOSTU KENT OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak şehrin 20 noktasında büyük, 120 noktasında parklarda küçük besleme noktalarımız bulunmaktadır. Corona Virüs nedeniyle lokantaların ve restorantların kapanmasından dolayı sokak hayvanlarının yem bulma sorunu büyüdü. Bu nedenle biz de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bilgilendirmesi doğrultusunda belirlediğimiz yem noktalarında daha yoğun bir şekilde yem bırakma çalışmaları organize ettik. Bu konuda sivil toplum örgütlerini, hayvansever derneklerini de yanımıza alarak beslenme noktalarında bulunan sokak hayvanlarının sayısına göre günde 2 veya 3 kez yem dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra besleme noktalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını da gerçekleştirdik. Gaziantep her zaman hayvansever dost şehri olmaya devam edecektir" dedi.

CanPati Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Karabacak, Corona Virüs nedeniyle dünya ve ülke olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu süreçte insanlar kadar hayvanlarda olumsuz etkileniyor. Çoğun işletme kapalı olduğu için artan yemekler de sokak hayvanlarına ulaştırılamıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu konuda çok hassas. Gerçekten örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Gaziantep, Güncel

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