20.06.2019 11:21
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Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet yüzde 1,6 büyüyerek yaklaşık 206 trilyon dolara ulaştı.

2018 yılında bireylerin sahip olduğu servet yüzde 1,6 büyüyerek yaklaşık 206 trilyon dolara ulaştı.
Yönetim danışmanlığı firması TheBostonConsulting Group'un (BCG) Küresel Varlık Raporu'na (Global Wealth Report 2019) göre, 2017'de 202,7 trilyon dolar olan küresel servet 2018'de yüzde 1,6 büyüyerek 205,9 trilyon dolara yükseldi. 2017 yılında küresel servet yüzde 7,5 büyüme kaydetmişti.
Raporda, söz konusu büyümenin son 5 yıldaki en düşük büyüme olduğuna vurgu yapılarak borsalardaki dalgalanmaların yüksek servete sahip bireyleri etkilediği ve varlık yöneticilerinin kar sağlama yeteneklerini zayıflattığına yer verildi.
2013'te küresel servet 159,1 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.
Kuzey Amerika'da 2018'de bireylerin sahip olduğu finansal varlıklarda yüzde 0,4 düşüş görülürken, bu oranJaponya'da yüzde 1,3 düşüş olarak ölçüldü.
Geçen yıl milyoner sayısı yüzde 2,1 artışla 22,1 milyona yükselirken, bunların küresel servetin yaklaşık yüzde 50'sine sahip olduğu ortaya konuldu.
2018'de en fazla servet artışı yüzde 8,9 ileAfrika'da yaşanırken bu oranAsya'da yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin de içerisinde yer aldığıOrta Doğubölgesinde varlık büyüklüğü geçen yıl yüzde 5,7 artarak 3,7 trilyon dolara yükseldi.
BCG, küresel servetin, 2023'te 272 trilyon dolara ulaşmasını öngörürken, milyoner sayınında 27,6 milyona yükselmesini bekliyor.
Kaynak: AA
Afrika,Japonya,Kuzey Amerika,Boston,Güncel

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