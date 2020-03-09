Küresel silah ticareti raporu: Rusya'nın silah ihracatı azaldı, Türkiye'nin arttı
Türkiye, savunma sanayi ihracatını 2015-2019 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 86 arttırdı. Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı
09.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:17
Türkiye , savunma sanayi ihracatını 2015-2019 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 86 arttırdı. Türkiye'in küresel silah ticaretindeki payı da yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e yükseldi.
Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı.
Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı.
Kaynak: Euronews.com
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