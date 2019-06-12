Küresel Teknoloji Şirketlerine Karşı Vergi Konusunda Küresel Ortak Kurallar Getiriliyor.
Sen misin kazandığın parayı vergi cennetlerine gönderen? Küresel Teknoloji Şirketlerine Vergi Konusunda Ortak Kurallar geliyor. Google
, Facebook
ve Amazon
gibi çok uluslu şirketlere bir nevi vergi ayarı geliyor.
G20 ülkelerinin maliye bakanları, Facebook, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin para kazandıkları ülkelerden vergi kaçırmasını önlemek için; yeni "Küresel Ortak Kurallar" getirecek anlaşma sağlandı. Japonya
'nın Fukuoka kentinde bir araya gelen G20 ülkeleri Maliye
Bakanları ve Merkez Bankası
temsilcileri 14 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesi yayımladı.Buna göre küresel çapta para kazanan teknoloji şirketlerinin "Vergi Kaçırma Konusundaki" oyunları bir anlamda bozuluyor.
G20 Dönem Başkanlığı'nı kasım ayı sonuna kadar yürütecek olan Japonya'nın Fukuoka kentinde buluşan G20 maliye bakanları ve merkez bankası temsilcilerinin katıldığı iki günlük toplantının ardından 14 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı.
Adil, sürdürülebilir ve modern bir uluslararası vergi sistemi için G20'de iş birliğine devam edileceğine işaret edilen bildirgede, büyümeyi teşvik edici vergi politikalarını geliştirmek için uluslararası iş birliğinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.
Bildirgede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD
) "küresel otomatik bilgi paylaşımı sistemi" ve çok uluslu şirketlerin, sınır ötesi işlemlerde vergi düzenlemelerini ihlal etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen "Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı"nda yaptığı çalışmaların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "2020'ye kadar ortak bir çözüme yönelik çabaların iki katına çıkarılacağına" işaret edildi.
G20 maliye bakanları sonuç bildirgesinde;
"Dijitalleşmenin neden olduğu vergi sorunlarının ele alınmasına ilişkin son gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve iki prensipli bir yaklaşımı olan bu iddialı programı destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Küresel ekonomik büyümede 2020'ye kadar bir toparlanmanın beklendiğine ve büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna yer verilen bildirgede; "En önemlisi, küresel ticaret ihtilafları ve jeopolitik gerilimler arttı. Bu riskleri masaya yatırmaya devam edeceğiz ve bu konuda gereğinin yapılması için daha fazla adım atmaya hazırız." ifadesine yer verildi.
Vergilendirmede Yaşanan Yasal Boşlukları Dolduracak İki Önemli Prensip
Vergilendirmede yaşanan yasal boşluklardan birincisi, bir şirketin, şirket o ülkede ofisi bulundurmuyor olsa bile; ürün ve hizmet sağladığı bu ülkedeki vergilendirme hakkını bölüştürmek üzerine kurulu. Eğer şirketler, gelirlerini düşük vergilerin olduğu off-shore vergi cennetlerine kaydırırsa, ikinci prensip olarak, küresel ortak vergi uygulaması devreye girecek.
Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybı önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı; uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor. OECD, MAKA Eylem Planı üzerinde 2012 yılından beri çalışıyor.
Eylem planı kapsamında oluşturulacak yasal zeminle, çok uluslu şirketlerin karlarını; "vergi cennetlerine" kaydırmasının önüne geçilebileceği ve bu şirketlerin adil olarak vergi yükünü paylaşacağı belirtiliyor. Yasal zeminle birlikte, İrlanda gibi ülkelerin çok düşük kurumlar vergisi teşvikleriyle doğrudan yabancı yatırım çekmesi de zorlaşacak.
İş birliği azmi yüksek AB
Ekonomi, Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Komiseri Pierre Moscovici
, üye ülkelerin vergiler konusunda iş birliği yapma isteğinin yüksek olduğunu, kısa bir süre öncesine kadar bunu çok az kişinin düşünebileceğini belirterek memnuniyetini dile getirdi. Japonya'daki toplantıya katılan Almanya
Maliye Bakanı Olaf Scholz
da, küresel çapta faaliyetlerini yürüten ve bugüne dek vergi yükümlülüklerinden kaçmanın yollarını bulan şirketlerin işinin bundan böyle zor olacağını ifade ederek, bunun demokrasi için de daha iyi olacağını belirtti.
Daha önce sonuçlanmayan çabalar
Google, Facebook ve benzeri şirketler, 20'nci yüzyıldan bu yana yürürlükte olan vergi kanunları sayesinde klasik sanayi kuruluşlarına kıyasla çok daha az vergi ödüyor. Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri geçtiğimiz yıllarda da "dijital vergi" adı altında, bu şirketlere yönelik bir vergi düzenlemesi için girişimlerde bulunmuş ancak bu çaba Facebook gibi şirketlerin Avrupa merkezlerini topraklarında barındıran ve bu şirketlerden düşük vergi alan İrlanda'nın ve İskandinavya
ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle sonuca ulaşamamıştı.
Küresel Teknoloji Şirketlerine Vergi Konusunda Ortak Kurallar
Kaynak: Teknotalk.com
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