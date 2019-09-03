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Küresel ticari belirsizliklerle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD ve Çin'in karşılıklı ek gümrük vergileri açıklamalarıyla devam ediyor.

03.09.2019 17:49 Küresel ticari belirsizliklerle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor
Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD ve Çin'in karşılıklı ek gümrük vergileri açıklamalarıyla devam ediyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.23 düşüşle 57.35 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.90 düşüşle 52.95 dolardan işlem görüyor.
ABD ve Çin arasındaki ticari belirsizlik ve Brexit sürecine yönelik endişelerle altın fiyatlarındaki artış devam ediyor.
Altının euro fiyatı, ABD ve Çin'in karşılıklı ek gümrük vergileri uygulamasıyla dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimlerin devam etmesinin ardından 1,400 euronun üzerine yükselerek Salı günü tarihi düzeyini gördü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 3.56 artışla 18.99 dolardan,
altın, yüzde 1.59 artışla 1,553.8 dolardan,
bakır, yüzde 1.97 düşüşle 2.483 dolardan,
platin, yüzde 2.58 artışla 955.7 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.65 düşüşle 1,529.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 285 liraya, çeyrek altın 466 liraya, Cumhuriyet altını da 1,927 liraya geriledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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