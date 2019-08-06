Küresel ticari gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatları yükseldi

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerdeki artış sebebiyle piyasada son zamanlarda görülen düşük fiyatlara paralel olarak kar etmek isteyen yatırımcıların etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.99 artışla 60.40 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 artışla 55.25 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenmesi ve ABD'nin Çin'i döviz manipülasyonuyla suçlamasının ardından güvenli liman arayışında olan yatırımcıların etkisiyle son altı yılın en yüksek düzeylerine yakın seyretmeye devam etti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.16 artışla 16.42 dolardan,

altın, yüzde 0.09 düşüşle 1,475.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.65 artışla 2.561 dolardan,

platin, yüzde 0.27 artışla 860 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.66 artışla 1,425.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya, çeyrek altın 426 liraya, Cumhuriyet altını da 1,763 liraya yükseldi.

Çin Yuanı'nın Pazartesi günü dolar karşısında son 11 yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından Pekin'i kurları manipüle etmekle suçlayan ABD Hazine Bakanlığı, dün gece yaptığı açıklama ile Çin'in 1994'ten bu yana ilk kez kur manipülatörü olarak tanımladı. Çin Merkez Bankası, yuanın günlük hareket bandının orta noktasını 20 Mayıs 2008'den bu yana görülen en zayıf düzeyde belirledi.



Kaynak: DHA