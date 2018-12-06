Küresel Veri Gündemi

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 52.4 puanın altında, 52.3 puan oldu.
Çin
Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.8 puanın üzerinde 53.8 puan oldu.
AVRUPA
Fransa
Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 55 puanın üzerinde 55.1 puan oldu.
Bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 54 puanın üzerinde 54.2 puan oldu.
Almanya
Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında bir değişim göstermeyerek 53.3 puan oldu.
Bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında bir değişim göstermeyerek 52.3 puan oldu.
Birleşik Krallık
Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 52.2 puanın altında 50.4 puan oldu.
Euro Bölgesi
Hizmet satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 53.1 puanın üzerinde 53.4 puan oldu.
Bileşik satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 52.2 puanın üzerinde 52.3 puan oldu.
Perakende satışlar Ekim ayında, Eylül
ayındaki yüzde 0.5'lik düşüş sonrasında yüzde 0.3 arttı.
Perakende satışlar Ekim ayında, bir önceki yılın Ekim ayındaki yüzde 0.3'lük artış sonrası, yüzde 1.7 düştü. - İstanbul
Çarşamba İlçesi
06 Aralık 2018 Perşembe 09:05