Küresel veri panaroması

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos ayında yıllık olarak 2.6 yükseldi.

Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında Temmuz ayına göre yükseliş gösterdi ve yüzde 0.8 arttı.

-Çekirdek TÜFE Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre geriledi ve yüzde 1.5 arttı.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ağustos ayında aylık yüzde 0.1 geriledi.

Üretici fiyat endeksi yıllık olarak Ağustos ayında beklentilerin altında kaldı ve yüzde 1.6 düştü.

Çekirdek ÜFE yıllık Ağustos ayında yıllık bir değişim göstermeyerek yüzde 2'de sabit kaldı.

Çekirdek ÜFE Ağustos ayında yüzde 0.1 arttı.

EURO BÖLGESİ

-Çekirdek tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında Ağustos ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.2 arttı.

-Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 1.0 artarken aylık olarak Temmuz ayına göre yüzde 0.1 geriledi.

ABD

-MBA mortgage başvuruları 13 Eylül'le biten haftada yüzde 0.1 düştü.

-İnşaat izinleri Ağustos ayında Temmuz ayına göre artış göstererek yüzde 7.7 yükselerek ve 1 milyon 419 bine çıktı.

Konut başlangıçları Ağustos ayında yüzde 12.3 arttı ve aylık olarak 1 milyon 364 bine yükseldi.

Kaynak: DHA