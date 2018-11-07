Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Öncü veriler Eylül
ayında, Ağustos ayındaki 104.5 değerinden, 103.9 değerine geriledi.
AVRUPA
Almanya
Sanayi üretimi Eylül ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 0.8 arttı. Ağustos ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0.1 artarken ve yıllık yüzde 0.1 düşmüştü.
İnşaat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50.2 değerinden 49.8 değerine geriledi.
ABD
Mortgage başvuruları 2 Kasım haftasında yüzde 4.0 düştü. Başvurular bir önceki hafta yüzde 2.5 düşmüştü. - İstanbul
Japonya,Çarşamba İlçesi,Eylül
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:33