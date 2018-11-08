Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
'da:
Çekirdek makine siparişleri Ağustos ayındaki yüzde 6.8'lik artışının ardından Eylül
'de yüzde 18.3'lük bir düşüşle 802.2 milyar yene, yılık siparişler ise yüzde 7.7'lik artış beklentisinin oldukça altında, yüzde 7 geriledi. Çin
'de:
Dış ticaret açığı Eylül ayındaki 213.23 milyar yuan düzeyinden Ekim'de 233.63 milyar yuana yükseldi. İhracat
Ekim ayında yüzde 11 artış beklentisinin oldukça üzerinde, yüzde 15.6, ithalat ise Eylül ayındaki yüzde 14.3 düzeyinin üzerinde, yüzde 21.4 oldu.
AVRUPA Almanya
'da:
Dış ticaret açığı Eylül'de Ağustos ayındaki 18.2 milyar euro düzeyinin ve 18 milyar euro beklentinin altında, 17.6 milyar euroya geriledi.
İhracat Eylül'de yüzde 0.3 düşüş beklentisinin üzerinde yüzde 0.8, ithalat ise Ağustos ayındaki yüzde 2.4 düzeyinin altında, yüzde 0.4 düştü. Fransa
'da
Dış ticaret açığı, Eylül'de 6.10 milyar euro olan beklentinin altında, 5.66 milyar euro oldu.
ABD
Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta beklentileri karşılayarak 214 bin kişi oldu.
-Devam eden başvurular bu hafta 1.635 milyon kişi olan beklentinin altında, 1.632 milyon kişi oldu. - İstanbul
Eylül
08 Kasım 2018 Perşembe 17:51