Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Çin
'de:
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül
ayındaki yüzde 0.7 düzeyinden Ekim'de yüzde 0.2'e gerilerken, yıllık TÜFE ise beklentileri karşılayarak yüzde 2.5 oldu.
Yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül ayındaki yüzde 3.6 düzeyinden Ekim'de yüzde 3.3'e düştü.
AVRUPA Fransa
'da:
Sanayi üretimi Eylül'deki Ağustos ayındaki yüzde 0.2 artış düzeyinin oldukça üstünde, yüzde 1.8 geriledi.
İmalat üretimi Ağustos'taki yüzde 0.4 artış düzeyinin ardından Eylül'de yüzde 2.1 düştü. Birleşik Krallık
'ta:
Hizmet sektörü üretimi Eylül'de üç aylık dönem kapsamında, yüzde 0.5 olan beklentinin altında, yüzde 0.4 artarken, aylık yüzde 0.1 düştü.
İnşaat üretimi, Eylül'de yüzde 1.3 olan beklentinin üzerinde yıllık yüzde 1.7, aylık üretim ise Ağustos ayındaki yüzde 0.7 düşüş düzeyinin oldukça üzerinde, yüzde 3 yükseldi.
İşletme yatırımlarının ilk tahmini, üçüncü çeyrekte yüzde 1.2, yıllık ise yüzde 1.9 düşüş oldu. AB
dışı ticaret açığı Ağustos'ta 4.6 milyar sterlin olarak revize edildi, önceki açık 4.2 milyar sterlindi.
Global mal ticaret dengesi beklentisi Eylül'de 11.4 milyar sterlin açık olarak belirlendi, Ağustos'ta 11.7 milyar sterlin olarak revize edilmişti.
Mevsimsel düzeltilmiş global mal ticaret açığı Eylül'de 9.7 milyar sterlin oldu.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrekte dönemsel yüzde 0.6, yıllık yüzde 1.5 oldu.
Üç aylık imalat üretimi yüzde 0.6, üç aylık sanayi üretimi ise yüzde 0.8 arttı.
Sanayi üretimi Ağustos'ta yıllık yüzde 1.0 olarak revize edildi.
Sanayi üretimi beklentisi Eylül'de aylık yüzde 0.0, yıllık yüzde 0.4 oldu.
İmalat revizesi Ağustos'ta aylık yüzde 0.1 düşüş, yıllık yüzde 1.3 artış oldu.
İmalat üretimi beklentisi Eylül'de aylık yüzde 0.1 düşüş, yıllık yüzde 0.2 artış olarak belirlendi.
İmalat sanayi üretimi Eylül'de aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 0.5 arttı
GSYH Eylül'de aylık yüzde 0.0, yıllık yüzde 1.5 oldu.
ABD
ÜFE Ekim'de aylık yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde yüzde 0.6, yıllık ise yüzde 2.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.9 arttı. - İstanbul
Eylül