Küresel Veri Panoraması

20 Kasım 2018 Salı 17:54



20 Kasım 2018 Salı 17:54

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAFransaILO işsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde, yüzde 9.2'lik beklentinin altında, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 9.1 oldu.AlmanyaÜretici fiyat endeksi Ekim ayında beklentileri karşılayarak aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.3 oldu. Endeks bir önceki ay aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 3.2 düzeyindeydi.ABDKonut başlangıçları Ekim ayında, beklenti olan 1 milyon 225 binin üzerinde, 1 milyon 228 bin oldu.İnşaat izinleri Ekim ayında beklenti olan 1 milyon 267 binin altında, 1 milyon 263 bin oldu. - İstanbul