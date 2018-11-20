Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Fransa
ILO işsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde, yüzde 9.2'lik beklentinin altında, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 9.1 oldu.
Almanya
Üretici fiyat endeksi Ekim ayında beklentileri karşılayarak aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.3 oldu. Endeks bir önceki ay aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 3.2 düzeyindeydi.
ABD
Konut başlangıçları Ekim ayında, beklenti olan 1 milyon 225 binin üzerinde, 1 milyon 228 bin oldu.
İnşaat izinleri Ekim ayında beklenti olan 1 milyon 267 binin altında, 1 milyon 263 bin oldu. - İstanbul
Fransa