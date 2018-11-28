Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABD
:
MBA Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 0.1 düşüşün oldukça üzerinde, bu hafta yüzde 5.5 arttı.
Dış ticaret açığı Ekim'de 76.7 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 77.25 milyar dolar oldu.
-Toptan satış stokları Eylül
ayındaki yüzde 0.6 düzeyinden Ekim'de yüzde 0.7'ye yükseldi.
Yıllıklandırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayarak yüzde 3.5 oldu.
Kişisel harcamalar üçüncü ve çeyrekte çekirdek kişisel harcamalar yüzde 1.6 olan beklentinin altında, yüzde 1.5'e geriledi.
AVRUPA Almanya
:
GfK tüketici güveni anketi, Aralık
için 10.5 olan beklentinin altında, 10.4 oldu. - İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri,Çarşamba İlçesi
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:36