28 Kasım 2018, 17:36
»»

Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABD: MBA Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 0.1 düşüşün oldukça üzerinde, bu hafta yüzde 5.5 arttı.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD:

MBA Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 0.1 düşüşün oldukça üzerinde, bu hafta yüzde 5.5 arttı.

Dış ticaret açığı Ekim'de 76.7 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 77.25 milyar dolar oldu.

-Toptan satış stokları Eylül ayındaki yüzde 0.6 düzeyinden Ekim'de yüzde 0.7'ye yükseldi.

Yıllıklandırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayarak yüzde 3.5 oldu.

Kişisel harcamalar üçüncü ve çeyrekte çekirdek kişisel harcamalar yüzde 1.6 olan beklentinin altında, yüzde 1.5'e geriledi.

AVRUPA

Almanya:

GfK tüketici güveni anketi, Aralık için 10.5 olan beklentinin altında, 10.4 oldu. - İstanbul Amerika Birleşik Devletleri,Çarşamba İlçesi
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:36