03 Aralık 2018, 18:08
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Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinİmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.1 puanın ve 50 puanlık beklentinin üzerinde 50.2 puan olarak gerçekleşti.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.1 puanın ve 50 puanlık beklentinin üzerinde 50.2 puan olarak gerçekleşti.

AVRUPA

Fransa

İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.7 puanın üzerinde 50.8 puan olarak gerçekleşti.

Almanya

İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.6 puanın üzerinde 51.8 puan olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi

İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.5 puanın üzerinde 53.1 puan olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık

İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.1 puanın ve beklenti olan 51.8 puanın üzerinde 53.1 puan olarak gerçekleşti.

ABD

İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 55.4 puanın altında 55.3 puan olarak gerçekleşti. - İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:08