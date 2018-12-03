Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.1 puanın ve 50 puanlık beklentinin üzerinde 50.2 puan olarak gerçekleşti.
AVRUPA
Fransa
İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.7 puanın üzerinde 50.8 puan olarak gerçekleşti.
Almanya
İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.6 puanın üzerinde 51.8 puan olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesi
İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.5 puanın üzerinde 53.1 puan olarak gerçekleşti.
Birleşik Krallık
İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.1 puanın ve beklenti olan 51.8 puanın üzerinde 53.1 puan olarak gerçekleşti.
ABD
İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 55.4 puanın altında 55.3 puan olarak gerçekleşti. - İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:08