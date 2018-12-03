Küresel Veri Panoraması

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 18:08

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:ASYAÇinİmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.1 puanın ve 50 puanlık beklentinin üzerinde 50.2 puan olarak gerçekleşti.AVRUPAFransaİmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 50.7 puanın üzerinde 50.8 puan olarak gerçekleşti.Almanyaİmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.6 puanın üzerinde 51.8 puan olarak gerçekleşti.Euro Bölgesiİmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.5 puanın üzerinde 53.1 puan olarak gerçekleşti.Birleşik Krallıkİmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 51.1 puanın ve beklenti olan 51.8 puanın üzerinde 53.1 puan olarak gerçekleşti.ABDİmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 55.4 puanın altında 55.3 puan olarak gerçekleşti. - İstanbul