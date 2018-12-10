Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Almanya
:
Aylık ihracat Ekim'de yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.7, ithalat da yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde yüzde 1.3 arttı.
Dış ticaret açığı beklentileri karşılayarak 17.3 milyar euro oldu. Birleşik Krallık
:
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Ekim'de yüzde 0.1 arttı.
Aylık sanayi üretimi Ekim'de yüzde 0.1 artış beklentisinin altında yüzde 0.6, yıllık sanayi üretimi de Ekim'de yüzde 0.2 artış beklentisinin altında yüzde 0.8 düştü.
Aylık imalat üretimi, Eylül
'deki yüzde 0.2 artış düzeyinin altında, Ekim'de yüzde 0.9, yıllık imalat üretimi de Ekim'de bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 0.5 düzeyinin altında, yüzde 1.0 düştü. - İstanbul
Almanya,İhracat
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:52