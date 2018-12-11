Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Birleşik Krallık
:
Haftalık kazançlar Ekim'de, Eylül
ayındaki yüzde 3.1 düzeyinin üzerinde, yüzde 3.3 arttı.
İşsizlik oranı Ekim'de bir önceki döneme göre değişiklik göstermeyerek yüzde 4.1 oldu. Almanya
:
ZEW anketi mevcut durumu Aralık
'ta, Kasım ayındaki 55.8 düzeyinden Aralık'ta 45.3'e gerilerken, beklenti ise 25 puan düşüş beklentisinin altında düşerek 17.5 puana geriledi.
Euro Bölgesi:
ZEW anketi beklentisi Aralık'ta, Kasım ayındaki 22 puan düşüşün ardından, 21 puan düştü.
ABD
Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayındaki yüzde 0.6 artışın ardından Kasım'da yüzde 0.1 artarken, yıllık ÜFE ise beklentileri karşılayarak yüzde 2.5 oldu. - İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 17:47