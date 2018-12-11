11 Aralık 2018, 17:47
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Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: Haftalık kazançlar Ekim'de, Eylül ayındaki yüzde 3.1 düzeyinin üzerinde, yüzde 3.3 arttı.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

Haftalık kazançlar Ekim'de, Eylül ayındaki yüzde 3.1 düzeyinin üzerinde, yüzde 3.3 arttı.

İşsizlik oranı Ekim'de bir önceki döneme göre değişiklik göstermeyerek yüzde 4.1 oldu.

Almanya:

ZEW anketi mevcut durumu Aralık'ta, Kasım ayındaki 55.8 düzeyinden Aralık'ta 45.3'e gerilerken, beklenti ise 25 puan düşüş beklentisinin altında düşerek 17.5 puana geriledi.

Euro Bölgesi:

ZEW anketi beklentisi Aralık'ta, Kasım ayındaki 22 puan düşüşün ardından, 21 puan düştü.

ABD

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayındaki yüzde 0.6 artışın ardından Kasım'da yüzde 0.1 artarken, yıllık ÜFE ise beklentileri karşılayarak yüzde 2.5 oldu. - İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 17:47