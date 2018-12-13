Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Tüketici fiyatları Kasım ayında, aylık ve yıllık olarak, beklentileri karşılayarak, bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 2.3 oldu.
Fransa
Tüketici fiyatları Kasım ayında, aylık ve yıllık olarak, beklentileri karşılayarak, bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 0.2 düştü ve yüzde 2.2 yükseldi.
Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası
gösterge faiz oranını, beklentileri karşılayarak bir değişim göstermedi ve sıfırda sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası marjinal faiz oranını, beklentileri karşılayarak eksi yüzde 0.4 düzeyinde sabit tuttu.
ABD
Haftalık işsizlik başvuruları 7 Kasım haftasında, bir önceki haftaki 233 bin kişiden, beklenti olan 225 bin kişinin altında, 206 bin kişiye düştü.
Devam eden işsizlik başvuruları 30 Kasım haftasında, bir önceki haftaki 1.636 milyon kişiden, beklenti olan 1.650 milyon kişinin üzerinde, 1.661 milyon kişiye düştü. - İstanbul
Avrupa Merkez Bankası,Fransa,Almanya
13 Aralık 2018 Perşembe 17:42