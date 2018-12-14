Küresel Veri Panoraması

14 Aralık 2018 Cuma 17:57



14 Aralık 2018 Cuma 17:57

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:ASYAJaponya:İmalat PMI Kasım ayındaki 52.2 düzeyinden Aralık'ta 52.4 puan düzeyine yükseldi.Kapasite kullanımı Eylül ayındaki yüzde 1.5 düşüşün ardından Ekim'de yüzde 4.0 oldu.Aylık ve yıllık sanayi üretimi Ekim'de beklentileri karşılayarak sırasıyla yüzde 2.9 ve yüzde 4.2 oldu.Çin:-Yıllık perakende satışlar Ekim ayındaki yüzde 8.6 düzeyinden Kasım'da yüzde 8.1'e geriledi.Yıllık sanayi üretimi Kasım'da yüzde 5.9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 5.4 olarak gerçekleşti.AVRUPAFransa:İmalat PMI Kasım ayındaki 50.8 düzeyinden Aralık'ta 49.7 puan düzeyine geriledi.Servis PMI Aralık'ta 54.8 puan olan beklentinin altında, 49.6 oldu.Bileşik PMI Aralık'ta Kasım ayındaki 54.2 düzeyinin oldukça altında, 49.3 puan olarak gerçekleşti.Almanya:İmalat PMI Aralık'ta 52 puan beklentinin altında kalarak 51.5 oldu.Servis PMI Kasım ayındaki 53.3 düzeyinden Aralık'ta 52.5 puana geriledi.Bileşik PMI Aralık'ta beklentileri karşılayarak 52.2 oldu.Euro Bölgesi:İmalat PMI Kasım ayındaki 51.8 düzeyinden Aralık'ta 51.4'e geriledi.Servis PMI Aralık ayında 53.5 olan beklentinin altında kalarak 51.4 oldu.Bileşik PMI Kasım'daki 52.7 puan düzeyinden Aralık ayında 51.3 puana geriledi.ABDPerakende satışlar Kasım'da beklentileri karşılayarak yüzde 0.2 oldu.Sanayi üretimi Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.2'lik düşüş sonrası, yüzde 0.3 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.6 yükseldi.Kapasite kullanımı Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 78.1'lik kapasite kullanımı sonrasında, yüzde 78.6'lık beklentinin altında kalarak yüzde 78.5 oldu.İmalat PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 55.3 düzeyinden, beklenti olan 54.7'nin altında 53.4 değerine geriledi.Servis PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 54.7 düzeyinde kalması beklenirken 53.4 düzeyine geriledi.Bileşik PMI Kasım ayında, Ekim ayındaki 54.7 düzeyinden, 53.6 düzeyine geriledi - İstanbul