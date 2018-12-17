17 Aralık 2018, 17:42
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Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro bölgesiTüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.2'lik artış sonrasında, yüzde 0.2 düştü.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro bölgesi

Tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.2'lik artış sonrasında, yüzde 0.2 düştü.

Tüketici fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 2.0 artış sonrasında, yüzde 1.9 arttı.

Çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında yüzde 0.3 düştü.

Yıllık çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek yüzde 1.0 arttı.

ABD

ABD New York Fed imalat endeksi Ekim ayındaki 23.3 puandan, beklenti olan 20 puanın oldukça altında, 10.9 puana geriledi. - İstanbul
Kaynak: DHA