Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro bölgesi
Tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.2'lik artış sonrasında, yüzde 0.2 düştü.
Tüketici fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 2.0 artış sonrasında, yüzde 1.9 arttı.
Çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında yüzde 0.3 düştü.
Yıllık çekirdek tüketici fiyatları Kasım ayında, beklenti doğrultusunda bir değişim göstermeyerek yüzde 1.0 arttı.
ABD
ABD New York Fed
imalat endeksi Ekim ayındaki 23.3 puandan, beklenti olan 20 puanın oldukça altında, 10.9 puana geriledi. - İstanbul
Kaynak: DHA