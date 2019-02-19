Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Birleşik Krallık
:
Ortalama haftalık kazançlar Aralık
'ta beklentilere paralel olarak yüzde 3.4 oldu.
ILO işsizlik oranı Aralık'ta bir değişim göstermeyerek yüzde 4.0 oldu.
İşgücü değişimi Ocak'ta 12.3 bin olan beklentinin üzerinde, 14.2 bin oldu. Almanya
:
ZEW anketi Şubat'ta eksi 14 olan beklentinin altında kalarak eksi 13.4 oldu.
Euro Bölgesi:
ZEW anketi Ocak ayındaki eksi 20.9 düzeyinden Şubat'ta eksi 16.6'ya geriledi - İstanbul
Birleşik Krallık,Aralık
Kaynak: DHA