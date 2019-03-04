04 Mart 2019, 18:06
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Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallıkİnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.6 puandan, 49.5 puana geriledi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.6 puandan, 49.5 puana geriledi.

Euro Bölgesi

Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yılık yüzde 3.0 arttı. Endeks Ocak ayınca yüzde 0.8 düşmüş, yıllık yüzde 3.0 yükselmişti.

ABD

İnşaat harcamaları Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.8'lik artış sonrasında, yüzde 0.6 düştü. - İstanbul Ekonomi
Kaynak: DHA