Küresel Veri Panoraması

Kaynak: DHA

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:ASYAÇinİhracat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 9.1'lik büyümeden, yüzde 20.7'lik daralmaya döndü.İthalat Şubat ayında, Ocak ayındaki 1.5 daralma sonrasında, yüzde 5.2 daraldı.Ticaret dengesi Şubat ayında, Ocak ayındaki 39.16 milyar dolar fazladan, 4.12 milyar dolar fazlaya geriledi.AVRUPAAlmanyaFabrika siparişleri Ocak ayında, aylık yüzde 2.6 gerilerken yıllık yüzde 3.9 geriledi. Fabrika siparişleri Aralık ayında aylık yüzde 0.9 yükselirken yıllık yüzde 5.4 düşmüştü.FransaTicaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 3.57 milyar euroluk açıktan, 4.2 milyar euroluk açığa yükseldi.Sanayi üretimi Ocak ayında, yüzde 1.3 arttı.İhracat Ocak ayında, Aralık ayındaki 42.9 milyar eurodan, 42.46 milyar euroya geriledi.İthalat Ocak ayında, Aralık ayındaki 46.47 milyar eurodan, 46.65 milyar euroya geriledi.ABDKonut başlangıçları Ocak ayında, Aralık ayındaki 1.037 milyon konuttan, 1.23 milyon konuta yükseldi.İnşaat izinleri Ocak ayında, Aralık ayındaki 1.326 milyondan, 1.345 milyona yükseldi.İşsizlik oranı Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 4.0'dan, yüzde 3.8'e geriledi.Ortalama saatlik kazançlar Şubat ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 3.4 yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar Ocak ayında aylık ve yıllık yüzde 0.1 artmıştı.İşgücüne katılım oranı Şubat ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 63.2 düzeyinde kaldı. - İstanbul