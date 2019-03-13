13 Mart 2019, 18:10
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Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÜretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 0.2 düştü.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 0.2 düştü.

Çekirdek makine siparişleri Ocak ayında aylık yüzde 5.4 ve yıllık yüzde 2.9 düştü.

AVRUPA

Euro Bölgesi

Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 1.4 artarken yıllık yüzde 1.1 düştü.

ABD

MBA mortgage başvuruları 8 Mart haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 2.5'li düşüş sonrasında yüzde 2.3 yükseldi.

Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 düşerken yıllık yüzde 1.9 arttı.

Çekirdek üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.5 düştü.

Dayanıklı tüketim malı siparişleri Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında yüzde 0.4 arttı.

İnşaat harcamaları Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.8'lik düşüş sonrasında yüzde 1.3 arttı. - İstanbul Japonya, Ekonomi
Kaynak: DHA