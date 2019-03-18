18 Mart 2019, 18:46
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Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaSanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 3.4 düşerken yıllık yüzde 0.3 arttı.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 3.4 düşerken yıllık yüzde 0.3 arttı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 3.7 düşmüş yıllık bazda bir değişim göstermemişti.

Kapasite kullanımı Ocak ayında yüzde 4.7 düştü. Kapasite kullanımı Aralık ayında yüzde 1.9 düşmüştü.

AVRUPA

Euro Bölgesi

Ticaret dengesi Ocak ayında 1.5 milyar euro fazla verdi. Ticaret dengesi Aralık ayında 17 milyar euro fazla vermişti. - İstanbul Aralık, Ekonomi
Kaynak: DHA