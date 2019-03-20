Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 düştü. Endeks Ocak ayında yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.6 artmıştı.
Birleşik Krallık
Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.2 arttı.
Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 arttı.
ABD
MBA mortgage başvuruları 15 Mart haftasında, yüzde 1.6 yükseldi. - İstanbul
Almanya, Ekonomi
Kaynak: DHA