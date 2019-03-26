Küresel Veri Panoraması

Kaynak: DHA

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:AVRUPAAlmanya:GfK tüketici güveni Mart ayındaki 10.7 düzeyinden Nisan'da 10.4'e geriledi.Fransa:Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sı dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.3 oldu.ABDKonut başlangıçları aylık bazda Ocak ayındaki 1 milyon 273 bin düzeyinden Şubat'ta 1 milyon 162 bine yükselirken, yıllık bazda ise yüzde eksi 23.8 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 8.7 oldu.İnşaat izinleri Şubat ayında aylık 1 milyon 300 olan beklentinin altında, 1 milyon 296 bine gerilerken, yıllık inşaat izinleri ise bir yıl önceki eksi 0.7 düzeyinden Şubat'ta yüzde eksi 1.6'ya yükseldi.-Richmond Fed İmalat Endeksi Şubat ayındaki 16 puan düzeyinden Mart ayında 10 puana geriledi. - İstanbul