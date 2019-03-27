Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Fransa
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Aylık ÜFE Ocak ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden Şubat'ta yüzde 0.4'e, yıllık ÜFE de bir önceki dönemki yüzde 1.7 düzeyinden Şubat'ta yüzde 2.1'e yükseldi.
Tüketici güveni beklentiye paralel olarak Mart'ta 96 puan oldu.
ABD
Dış ticaret açığı Ocak'ta eksi 57 milyar dolar olan beklentinin altında, eksi 51.1 milyar dolar oldu.
MBA mortgage başvuruları 22 Mart
'ta biten haftada, bir önceki haftadaki yüzde 1.6 düzeyinden yüzde 8.9'a yükseldi.
Ham petrol stokları 22 Mart'ta biten haftada 2.8 milyon varil yükseldi.
- Cushing OK ham petrol stokları bu hafta 541 milyon varil yükseldi.
Gasoline stokları eksi 2.775 milyon olan beklentinin üzerinde, eksi 2.883 milyon varil oldu. - İstanbul
Fransa, Ekonomi
Kaynak: DHA