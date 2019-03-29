Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
:
İşsizlik oranı Ocak ayındaki yüzde 2.5 düzeyinden Şubat'ta yüzde 2.3'e geriledi.
Şubat ayında aylık sanayi üretimi beklentilere paralel olarak yüzde 1.4 olurken, yıllık sanayi üretimi de yüzde eksi 1.1 olan beklentinin altında, yüzde eksi 1.0'a geriledi.
Perakende satışları Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.2 yükseldi.
AVRUPA Birleşik Krallık
:
GfK tüketici güveni Mart'ta eksi 14 olan beklentinin altında, eksi 13 oldu.
GSYH dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.2 yükselirken, yıllık bazda da yüzde 1.3 olan beklentinin üzerinde, yüzde 1.4 oldu.
Toplam iş yatırımları dördüncü çeyrekte, yüzde eksi 1.4 olan beklentinin altında, yüzde eksi 0.9 olurken, yıllık bazda da yüzde eksi 3.7 olan beklentinin altında, yüzde eksi 2.5'e geriledi. Fransa
:
Tüketici harcamaları Ocak ayındaki yüzde 1.4 düzeyinden Şubat'ta yüzde eksi 0.4'e geriledi.
Tüketici fiyatları Şubat ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden Mart'ta yüzde 0.9'a yükselirken, yıllık bazda yüzde 1.4 olan beklentinin altında kaldı ve yüzde 1.3 oldu. Almanya
:
Şubat ayında aylık perakende satışları, yüzde eksi 0.9 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 0.9'a yükselirken, yıllık perakende satışları da yüzde 2.8 olan beklentinin üzerinde yüzde 4.7 oldu.
İşsizlikteki değişim Mart ayında eksi 10 bin kişi olan beklentinin altında, eksi yedi bin kişi oldu.
İşsizlik oranı Mart ayında beklentilere paralel olarak yüzde 4.9 oldu.
Euro Bölgesi:
Çekirdek TÜFE Mart'ta beklentilere paralel olarak yüzde 1.0 oldu.
ABD
Kişisel gelirler Şubat ayında yüzde 0.3 olan beklentinin altında, yüzde 0.2 oldu.
Kişisel harcamalar Ocak'ta yüzde 0.3 olan beklentinin altında, yüzde 0.1 oldu.
Çekirdek PCE Ocak'ta aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.9 olan beklentilerin altında, yüzde 0.1 ve yüzde 1.8 oldu.
Yeni konut satışları Ocak ayındaki 636 milyon düzeyinden Şubat'ta 667 milyona yükseldi. Michigan Üniversitesi
Endeksi Şubat ayındaki 97.8 düzeyinden Mart ayında 98.4'e yükseldi. - Istanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA