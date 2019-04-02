02 Nisan 2019, 17:40
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Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallıkİnşaat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 49.5 düzeyinden, 49.7 düzeyine yükseldi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 49.5 düzeyinden, 49.7 düzeyine yükseldi.

Euro Bölgesi

Üretici fiyatları endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi. Endeks Ocak ayında aylı yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.9 artmıştı.

ABD

Dayanıklı tüketim malı siparişleri Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 1.6 düştü. - İstanbul Birleşik Krallık, Ekonomi
Kaynak: DHA