Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 49.5 düzeyinden, 49.7 düzeyine yükseldi.
Euro Bölgesi
Üretici fiyatları endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi. Endeks Ocak ayında aylı yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.9 artmıştı.
ABD
Dayanıklı tüketim malı siparişleri Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 1.6 düştü. - İstanbul
Birleşik Krallık, Ekonomi
Kaynak: DHA