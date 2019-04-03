03 Nisan 2019, 17:47
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Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaServis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 52.3 puandan, 52 puana geriledi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 52.3 puandan, 52 puana geriledi.

Çin

Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 51.1 puandan, 54.4 puana yükseldi.

AVRUPA

Fransa

Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 50.2 puandan, 49.1 puana geriledi.

Bileşik PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 50.4 puandan, 48.9 puana geriledi.

Almanya

Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 55.3 puandan, 55.4 puana yükseldi.

Bileşik PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 52.8 puandan, 51.4 puana geriledi.

Birleşik Krallık

Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 51.3 puandan, 48.9 puana geriledi.

Euro Bölgesi

Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 52.8 puandan, 53.3 puana yükseldi.

Bileşik PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 51.9 puandan, 51.6 puana geriledi.

Perakende satışlar Şubat ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.

ABD

MBA Mortgage başvuruları 29 Mart haftasında yüzde 18.6 arttı.

Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 56 puandan, 55.3 puana geriledi.

Bileşik PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 55.5 puandan, 54.6 puana geriledi.

ADP İşgücü Değişimi Mart ayında, Şubat ayındaki 197 bin kişiden, 129 bin kişiye geriledi.

ISM İmalat Dışı Endeks Mart ayında, Şubat ayındaki 59.7 puandan, 56.1 puana geriledi. - İstanbul Japonya, Ekonomi
Kaynak: DHA