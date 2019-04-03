Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 52.3 puandan, 52 puana geriledi.
Çin
Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 51.1 puandan, 54.4 puana yükseldi.
AVRUPA
Fransa
Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 50.2 puandan, 49.1 puana geriledi.
Bileşik PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 50.4 puandan, 48.9 puana geriledi.
Almanya
Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 55.3 puandan, 55.4 puana yükseldi.
Bileşik PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 52.8 puandan, 51.4 puana geriledi.
Birleşik Krallık
Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 51.3 puandan, 48.9 puana geriledi.
Euro Bölgesi
Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 52.8 puandan, 53.3 puana yükseldi.
Bileşik PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 51.9 puandan, 51.6 puana geriledi.
Perakende satışlar Şubat ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.8 yükseldi.
ABD
MBA Mortgage başvuruları 29 Mart haftasında yüzde 18.6 arttı.
Servis PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 56 puandan, 55.3 puana geriledi.
Bileşik PMI Mart ayında, Şubat ayındaki 55.5 puandan, 54.6 puana geriledi.
ADP İşgücü Değişimi Mart ayında, Şubat ayındaki 197 bin kişiden, 129 bin kişiye geriledi.
ISM İmalat Dışı Endeks Mart ayında, Şubat ayındaki 59.7 puandan, 56.1 puana geriledi. - İstanbul
Japonya, Ekonomi
Kaynak: DHA