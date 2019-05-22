Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Ticaret dengesi Nisan ayında 60.4 milyar yen fazla verdi. Ticaret dengesi Mart ayında 527.8 milyar yen fazla vermişti. İhracat
Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 2.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 2.4 düştü.
İthalat Mayıs ayında, Nisan ayındaki yıllık yüzde 1.2'lik artış sonrasında, yıllık yüzde 6.4 arttı.
Çekirdek makine siparişleri Mayıs ayında aylık yüzde 3.8 artarken, yıllık yüzde 0.7 düştü. Siparişler Nisan ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 3.8 düşmüştü.
AVRUPA
Birleşik Krallık
Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 2.1 yükseldi. Endeks Mart ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.9 artmıştı.
Çekirdek tüketici fiyatları Nisan ayında, bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek yıllık yüzde 1.8 yükseldi.
Üretici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 3.8 arttı. Üretici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.8 düşmüş, yıllık yüzde 3.2 artmıştı.
Çekirdek üretici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.2 yükseldi.
Perakende satış endeksi Nisan ayında, aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi. Endeks Mart ayında aylık bazda bir değişim göstermemiş, yıllık bazda yüzde 2.4 yükselmişti
ABD
MBA mortgage başvuruları 17 Mayıs haftasında yüzde 2.4 arttı. Başvurular 10 Mayıs
haftasında yüzde 0.6 düşmüştü. - İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA