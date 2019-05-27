KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü, başta ABD
ve birçok Avrupa
ülkesi olmak üzere, Anma Günü tatili nedeniyle açıklanan az sayıdaki veriden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Öncü göstergeler Mart ayında, Şubat ayındaki 97.1 puandan, 96.3 puan olan beklenditnin altında, 95.9 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
Toplam iş arayan kişi sayısı Mayıs ayında, Nisan ayındaki 3 milyon 382 bin kişiden, 3 milyon 372 bin kişiye geriledi.
AMERİKA
Breziyla
Cari açık, Nisan ayında, Mart ayındaki 490 milyon dolarlık açıktan, 600 bin dolara geriledi.
Doğrudan yabancı yatırımlar Nisan ayında, Mart ayındaki 6.8 milyar dolardan, 6.96 milyar dolara yükseldi.
- İstanbul
Avrupa
, Amerika Birleşik Devletleri
, Ekonomi
Kaynak: DHA